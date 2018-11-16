В США сбор денег для бездомного "самаритянина" оказался аферой

В США по обвинению в мошенничестве арестованы бездомный Джонни Боббит и жители Нью-Джерси Кейтлин Макклюр и Марк Д’Амико. В 2017 году они запустили кампанию по сбору денег для Боббита, который якобы отдал последние 20 долларов попавшей в беду Макклюр. Однако позже прокуратура выяснила, что эту историю они выдумали, сообщает CBS News. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Год назад Кейт Макклюр рассказала в соцсетях, как ей на помощь пришёл бездомный, бывший морской пехотинец Джонни Боббит, когда поздно вечером на шоссе в Филадельфии у неё заглох автомобиль. По её словам, Боббит пешком пошёл к ближайшей заправке и купил на свои последние 20 долларов канистру бензина. Макклюр написала, что они с другом решили помочь бывшему военному, который живёт на улице, и организовали сбор денег черед платформу GoFundMe. В результате им удалось собрать более 400 тысяч долларов. Однако в августе Боббит подал иск против супругов, заявив, что они используют деньги, которые собирали ему.

Полиция начала расследование и выяснила, что вся история была выдумкой, а трое мошенников познакомились в казино, а не на шоссе.

Вырученные деньги пара из Нью-Джерси потратила на казино, путешествия и машину BMW. По разным данным, Боббиту досталось 75 или 200 тысяч долларов. Пара заявила, что он тратил деньги на наркотики, поэтому они перечислили ему не все пожертвования.

Платформа GoFundMe заявила, что вернет деньги всем, кто жертвовал для бездомного.