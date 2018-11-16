В Хабаровске Роскомнадзор заблокировал новостной портал ДВХАБ

В Хабаровске Роскомнадзор заблокировал доступ к новостному порталу ДВХАБ. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщила его директор Полина Реховская. Сегодня большинство читателей не смогли открыть сайт.



По словам руководителя редакции, в конце прошлой недели на электронную почту Роскомнадзор прислал уведомление с требованием удалить с сайта несколько материалов за 2013-2015 годы. В этих текстах рассказывалось о случаях суицида в регионе. Журналисты частично согласились с письмом и убрали это заметки. Юрист портала уведомил об этом ведомство, а также выразил свое несогласие по нескольким материалам, поскольку в них не описывался способ совершения самоубийства.



В редакции отметили, что не получали ответа от Роскомнадзора на свои письма. В местном управлении ведомства заявили, что все вопросы, связанные с блокировкой dvhab.ru, необходимо адресовать в Москву. Читатели портала считают, что блокировка связана с давлением на редакцию и сменой губернатора региона.

Полина Реховская также рассказала​ о приглашении в администрацию региона и предупреждении, что редакция находится на контроле у главы Роскомнадзора Александра Жарова.

"Говорят, что это может быть за то, что во время выборов мы якобы поддерживали оппозиционного кандидата Сергея Фургала, который в итоге выиграл губернаторские выборы. Называют нас аффилированным СМИ. Но это не так, мы просто объективно освещали реальность во время выборов и говорили обо всех кандидатах", – заявила Реховская.



Она также отметила, что не знает, есть ли у блокировки портала политическая подоплека. Своей задачей она видит как можно быстрее восстановить работу сайта. Сегодня для раздела "новости" уже был приобретен новый домен.



Комментаторы портала отмечают, что сайт ДВХАБ был заблокирован вечером 15 ноября, когда в эфире телеканалов холдинга Национальная Медиа Группа, принадлежащего друзьям президента России Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко, вышли сюжеты с критикой нового губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Несмотря на то, что он возглавляет регион чуть больше месяца, федеральные СМИ обвинили его в коррупции и безработице.