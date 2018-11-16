Умер советский диссидент и учёный Жорес Медведев

Советский диссидент и учёный Жорес Медведев умер в Лондоне на 94-м году жизни. Об этом сообщают “Новые известия” со ссылкой на писателя Семёна Резника, его смерть подтвердило агентство РИА "Новости".

Жорес Медведев родился в 1925 году в Тифлисе (сейчас Тбилиси). Его отец Александр Медведев был участником Гражданской войны, бригадным комиссаром Красной армии, в 1938 году был репрессирован и умер в лагере. Медведев в 1943 году был призван в армию, участвовал в боях на Таманском полуострове, был тяжело ранен и в том же году демобилизован по инвалидности. Учился в Московской сельскохозяйственной академии, защитил кандидатскую диссертацию по биологии.

В 1962 году Медведев написал публицистическую книгу "Биологическая наука и культ личности" — об истории советского академика Трофима Лысенко, по мнению критиков уничтожившего советскую генетику как науку. Книга вышла в самиздате, и Медведеву пришлось перейти в Институт медицинской радиологии в Обнинске, созданный Академией медицинских наук. В 1969 году его книга вышла в США, после чего он был уволен с поста заведующего лабораторией молекулярной биологии в этом институте.

Он писал книги с критикой ограничен научного сотрудничества, был принудительно помещён в психиатрическую больницу, и освобождён оттуда после протестов советских академиков и писателей.

В 1970-1972 годах ученый работал в Институте физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных в Боровске. Там он получил приглашение на годичную работу в отделе генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне, после отъезда в Лондон его лишили советского гражданства.

До 1990 года он работал старшим научным сотрудником Национального института медицинских исследований в Лондоне, основной темой его работы стала геронтология — наука о старении организмов.

После выхода на пенсию Медведев занимался публицистикой, писал работы по биологии, генетике и истории. Он регулярно принимал участие в эфирах Радио Свобода.

Брат-близнец Жореса Медведева — известный историк Рой Медведев.