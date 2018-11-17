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Рожденные после СССР

Стипендия как зарплата. Эфир в 17.05

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Должно ли государство не только учить, но и кормить?

Студенческие финансовые проблемы обсуждаем с председателем Всероссийского студенческого союза Олегом Цапко, аспиранткой НИУ ВШЭ Марией Меньшиковой и директором Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяной Клячко.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 17 ноября в пять часов вечера

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