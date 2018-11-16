Учёные изменили определение килограмма

Участники Генеральной конференции по мерам и весам в Париже изменили определения для четырёх единиц Международной системы единиц физических величин — в том числе килограмма. Трансляция заседания велась на сайте Международного бюро мер и весов, планируемые изменения были ранее собраны в документе на сайте бюро. Учёные отказались от использования хранящегося в Париже эталонного килограмма — теперь эта мера веса будет определяться через постоянную Планка.

Что не так с килограммом?

Метрическая система впервые была принята во Франции в 1795 году. Килограмм тогда определялся как эквивалент массы литра воды, напоминает ScienceNews. До сегодняшнего решения единица массы, килограмм, была привязана к эталону — цилиндру из сплава платины и иридия, хранящемуся в пригороде Парижа с 1889 года.

Вместе с ним было сделано 40 копий, которые разослали в национальные бюро мер и весов разных стран. Их периодически сверяли с оригиналом. Сверки показали что массы копий эталона менялись в диапазоне ±50 микрограммов за 100 лет, пишет N+1. Менялась и масса эталонного килограмма, но сравнивать её было не с чем.

После привязки к постоянной Планка эталонный килограмм уже не будет столько весить — вес цилиндра будет отличиться от килограмма на ±10 микрограммов.

Как теперь будут считать килограмм?

Каждые несколько десятилетий все копии килограммов в мире должны были проверяться, пишет BBC. Новая система позволит определить килограмм любому, у кого есть прибор, называющийся баланс Киббла. Устройство измеряет количество электрического тока, необходимого для создания электромагнитного поля равного силе, действующей на избранную массу, объясняет “Популярная механика”. Масса объекта находится из равенства электрической и механической сил. Любая страна может самостоятельно использовать баланс Киббла, и не будет нуждаться в эталонном килограмме.

Последняя физическая

До мая следующего года, когда от эталонного килограмма откажутся окончательно, килограмм остаётся последней единицей измерения, которая имеет физический эталон, а не основывается на физических свойствах, которые можно воспроизвести в лаборатории, напоминает “Интерфакс”.

В 1960-х годах ученые отказались от физического эталона метра, изготовленного в 1889 году. Сейчас метр определяется c помощью постоянной Планка: это расстояние, которое проходит свет в вакууме за 1/299 792 458 секунды.

Что ещё изменили