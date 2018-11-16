Комитет Генассамблеи ООН принял обновлённую резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял обновленную версию украинской резолюции по правам человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. "Ну вот. Самая сильная резолюция ООН о ситуации с правами человека в Крыму прошла 3-й комитет Генеральной ассамблеи", написал Ельченко.

Украинская резолюция называется "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". В документе в числе прочего указывается, что Россия должна подтвердить недопустимость захвата территории Крыма, дать обязательство вернуть "оккупированные территории" и признать политзаключенными Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку.

По словам украинского постпреда, в поддержку этого документа проголосовали 67 стран, 26 выступили против и 82 воздержались. В микроблоге в Twitter, принадлежащем представительству Украины в ООН, уточняется, что против резолюции, наряду с Россией, выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве. 3-й комитет – один из шести специализированных комитетов Генассамблеи ООН.

3-й комитет – один из шести специализированных комитетов Генассамблеи ООН. В его компетентность входит рассмотрение тех пунктов повестки дня, которые касаются социальных и гуманитарных вопросов и вопросов прав человека.