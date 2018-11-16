В Калининграде арестовали врача, отказавшего ребёнку в лекарстве

Суд в Калининграде арестовал на два месяца бывшего главного врача роддома №4 Елену Белую. По версии следствия, она распорядилась не давать новорожденному дорогостоящее лекарство, из-за чего ребёнок умер.

Защита и прокуратура области ходатайствовали о домашнем аресте Белой. Однако суд счел, что бывший главный врач может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Следователи заявили, что Белая угрожала другим врачам роддома, которые выступают в качестве свидетелей. Свою вину подозреваемая не признала.

По версии следствия, после смерти ребёнка, Белая распорядилась указать в документах, что он родился мёртвым. В отношении бывшего главного врача заведено уголовное дело о превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Белая все ещё не уволена из роддома, и назначена на должность заместителя главного врача.