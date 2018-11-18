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Свобода в клубах

Родина Румыния. Эфир в 18.05

Солдаты режут портрет Чаушеску после его свержения, декабрь 1989

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Формы постсоветской памяти и европейской идентификации: писатель Василий Ерну в Москве

Археология повседневной жизни в книге Василия Ерну “Рожденный в СССР” и новые знания о Румынии. Что стала значить для автора его новая родная страна? Как вписывается в местный интеллектуальный ландшафт философ левых взглядов?

Россия для румын как культурное притяжение (культ русской литературы и классической музыки) и историко-политическое отталкивание (“Бессарабия, которую мы потеряли”, и советская послевоенная экспансия).

Наследие коммунизма в Румынии. Продуктом советской системы или продуктом Румынии был Николае Чаушеску? Чоран, Элиаде, Ионеску: рожденные в Румынии великие европейские писатели, в молодости увлекавшиеся идеями фашизма.

Василий Ерну, философ, писатель-билингва, автор книги “Рожденный в СССР”, уроженец Молдавии, житель Бухареста. Александр Иванов, главный редактор издательства Ad Marginem, философ, Москва.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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