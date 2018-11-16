Суд обязал пресс-службу Трампа вернуть аккредитацию журналисту

Суд временно вернул аккредитацию при Белом доме корреспонденту CNN Джиму Акосте, который несколько дней назад был исключён из президентского пула из-за перепалки с Дональдом Трампом.

Федеральный судья Тимоти Келли в пятницу обязал Белый дом восстановить корреспонденту пропуск в Белый дом. Юрист телекомпании CNN назвал произошедшее "великим днём для журналистики" и поблагодарил поддержавших его коллеги и судью, вынесшего законное решение.

Акоста получит пресс-пропуск, который будет действителен в течение небольшого периода времени до окончания слушаний. Судья заметил, что окончательное решение, скорее всего, будет принято в пользу телеканала и Джима Акосты.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в пятницу, что администрация подчинится решению судьи и временно восстановит аккредитацию Акосты. Она добавила, что пресс-служба Белого дома займется дальнейшей разработкой правил для проведения пресс-конференций.

CNN попросила суд включить в текст окончательного судебного решения упоминание о том, что администрация Трампа нарушила конституционные права журналиста, отобрав у него пропуск. Это станет судебным прецедентом и защитит других журналистов от подобных действий со стороны Белого дома. Именно по этой причине большинство крупных медиа-холдингов, включая даже прореспубликанский Fox News, поддержали иск CNN. Речь в данном случае идет о защите свободы прессы, говорится в иске телекомпании. Слушания по этому делу будут идти еще несколько недель, сообщает "Голос Америки".