Капсула времени из Чехословакии: "Большевики свирепствуют как тиф"

В Национальном музее земледелия в Праге появился экспонат из 50-х годов прошлого века – времени коллективизации сельского хозяйства по примеру Советского союза. Незвестный столяр, живший в городке Птени в Оломоуцком крае, смастерил дверь, внутри которой, на листе фанеры, оставил такую карандашную запись:



"Чехословакия подчинена России, большевистское зверьё свирепствует как тиф, коммунисты силой отбирают нашу собственность. Жителям приходится прятаться, чтобы не попасть под руку непрошенным гостям, которые уничтожают хозяйство, загоняют нас в колхоз, чтобы мы все вместе трудились, как подневольные роботы. Жить стало страшно". Запись датирована 17 апреля 1957 года.





Однажды, уже в наше время, новые хозяева, приводившие в порядок старый дом, решили распилисть дверь на дрова. Тогда и обнаружилась старая надпись.

Кусок фанеры с ценным посланием был направлен как экспонат в Национальный музей земледелия в Прагу. Заместитель директора музея Антонин Шимчик считает это послание из прошлого одним из веских доказательств бедственного положения крестьян в Чехословакии в первое десятилетие правления коммунистического режима.