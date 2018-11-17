Из настольной игры про вампиров уберут главу о Чечне

Из американской серии настольных игр про вампиров The World of Darkness уберут главу про Чечню. В ней рассказывается о правящем в республике клане вампиров под предводительством "султана Рамзана", а преследование ЛГБТ в регионе используется для того, чтобы отвлечь внимание от существования сверхъестественных сил.

Студию White Wolf, которая разработала сюжет для игры, распустят, заявил вице-президент компании Paradox Interactive, владеющей серией. По словам Шамса Джорджани, в главе про Чечню грубо и неуважительно говорится о реальной трагедии.

Джорджани подчеркнул, что жанр ужасов зачастую затрагивает чувствительные проблемы в культуре и обществе, но этого нельзя делать без понимания ситуации. ​"В мире существует настоящее зло, и нельзя прощать преступников или приуменьшать страдания их реальных жертв", - подчеркнул вице-президент Paradox Interactive.

Власти Чечни отвергают обвинения в систематическом преследовании и убийствах геев на территории республики. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова заявил, что за игрой про вампиров стоят те же силы, которые заявляют о гонениях на ЛГБТ.