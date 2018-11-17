В Москве произошел пожар на заводе по переработке нефти

В московском районе Капотня в субботу утром произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В спасательных службах заявляют, что в результате возгорания никто не пострадал, а образовавшееся облако черного дыма не угрожает жилым кварталам.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций заявляют, что загорелась установка, которая используется для переработки нефти в другие продукты. Также сообщается, что загорелась печь дожига. На заводе заявили, что место возгорания "отсечено" от остальных систем.

В ликвидации пожара принимали участие более сотни работников экстренных служб. В министерстве энергетики заявили, что распространение огня удалось остановить.