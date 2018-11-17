Дональд Трамп написал ответ спецпрокурору по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы по делу о возможных связях его предвыборного штаба с Кремлём. Об этом Трамп сам заявил на встрече с журналистами в Вашингтоне.

Президент США сказал, что лично подготовил письменный ответ спецпрокурору Роберту Мюллеру. Трамп уточнил, что не привлекал своих адвокатов для составления документа. Ответы спецпрокурору пока не отправлены.

Специальная комиссия под руководством Мюллера расследует вероятный сговор штаба Трампа с российскими властями во время президентских выборов в США в 2016 году. Следователи добивались личного допроса Трампа. Но позже согласились на письменные показания. Москва сговор с предвыборным штабом Трампа отвергает. Сам президент США неоднократно называл расследование Мюллера "охотой на ведьм".