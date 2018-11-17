Youtube заблокировал клип рэпера Хаски в России по запросу государства

Видеосервис Youtube заблокировал клип “Иуда” рэп-музыканта Хаски (Дмитрия Кузнецова) для российских пользователей. При попытке просмотреть видео с российских IP-адресов отображается надпись “Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов”.
Из других стран видео открывается, проверил корреспондент Радио Свобода.
- Клип “Иуда” снял на плёнку режиссёр Ладо Кватания. До этого он работал над видео для Оксимирона, Тима Аминова и группы Biting Elbows Ильи Найшуллера, писала Meduza. Незадолго до блокировки клип выиграл премию независимой музыки Jager Music Awars в категории “Видео года”.
- Утром в субботу у заблокированного видео было 5,3 миллиона просмотров.
- Сейчас у рэпера проходит тур по российским городам. В октябре Хаски обвинил правоохранительные органы в попытке сорвать концерты в нескольких городах России. В результате концерт был отменён в Тольятти. По словам музыканта, в его песнях находят оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата. “Никакой лингвистической экспертизы, конечно же, нет — только тупой деревянный шантаж”, — отметил Хаски.
- Заблокированный клип музыканта остаётся доступен на других видеосервисах.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.