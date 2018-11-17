Youtube заблокировал клип рэпера Хаски в России по запросу государства

Видеосервис Youtube заблокировал клип “Иуда” рэп-музыканта Хаски (Дмитрия Кузнецова) для российских пользователей. При попытке просмотреть видео с российских IP-адресов отображается надпись “Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов”.

Из других стран видео открывается, проверил корреспондент Радио Свобода.

Клип “Иуда” снял на плёнку режиссёр Ладо Кватания. До этого он работал над видео для Оксимирона, Тима Аминова и группы Biting Elbows Ильи Найшуллера, писала Meduza. Незадолго до блокировки клип выиграл премию независимой музыки Jager Music Awars в категории “Видео года”.

Утром в субботу у заблокированного видео было 5,3 миллиона просмотров.

Сейчас у рэпера проходит тур по российским городам. В октябре Хаски обвинил правоохранительные органы в попытке сорвать концерты в нескольких городах России. В результате концерт был отменён в Тольятти. По словам музыканта, в его песнях находят оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата. “Никакой лингвистической экспертизы, конечно же, нет — только тупой деревянный шантаж”, — отметил Хаски.

Заблокированный клип музыканта остаётся доступен на других видеосервисах.

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