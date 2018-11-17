СМИ: Бутина ведет переговоры о завершении уголовного дела

В США обвиняемая в незаконном лоббировании интересов России Мария Бутина ведёт переговоры с федеральной прокуратурой о возможном завершении уголовного дела. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на совместное заявление адвокатов и обвинителей Бутиной. Авторы заявления не уточняют, как именно они планируют завершить судебный процесс.

Агентство ТАСС отмечает, что Бутина отозвала из окружного суда округа Колумбия прошение о снятии с нее обвинений. Это произошло после того, как судья согласился перенести заседание по делу с 6 на 19 декабря. Ранее о таком развитии событий сообщала газета The Washington Post.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл отказался комментировать сообщения в прессе.

Бутина является основателем российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля. Её обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов. По мнению американских правоохранителей, для продвижения интересов Кремля Бутина намеревалась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, в том числе связанных с Национальной стрелковой ассоциацией США.