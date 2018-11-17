Reuters сообщило об атаке на комрьютеры Госдепартамента США

Российские хакеры рассылали зараженные электронные письма от имени сотрудников Госдепартамента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Атака была направлена против правительственных учреждений и бизнес-структур.

В письмах содержались вложенные файлы якобы, от официального представителя ведомства Хизер Нойерт. При открытии файлов загружается вредоносная программа, которая обеспечивает хакерам доступ к компьютеру.

Эксперты считают, что за атакой стояла группировка APT29. Её связывают с российской военной разведкой.

Собеседник Reuters уточнил, что помимо Госдепартамента от атаки пострадали военные агентства, подрядчики Минобороны США, медийные и фармацевтические компании.

В Госдепартаменте заявили, что знают об этих фактах и отметили, что компьютерная сеть ведомства не пострадала.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее Москва всегда отвергала обвинения о причастности к хакерским атакам против США.