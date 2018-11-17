Акции против повышения цен на топливо во Франции: ранены 47 человек

47 человек пострадали во Франции во время начавшихся массовых акций против повышения цен на бензин. Среди пострадавших трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает французская пресса. Всего в протестах участвуют более 120 тысяч человек, по всей стране запланировано более двух тысяч акций.

Участники митингов выходят на дороги в светоотражающих жилетах и перекрывают движение автомобилей.

Полицейские арестовали 24 человека, еще 17 задержали для допроса. В полиции пояснили, что протестующих арестовывали за отказ подчиниться сотрудникам правоохранительных органов, попытки устроить мятеж и поставить на дорогах заграждения.

Протесты вызваны решением французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.