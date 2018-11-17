Умер певец Евгений Осин

В Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на концертного директора Осина Александра Сидоренко.

17 ноября Осину исполнилось 54 года. Музыкант стал известен как исполнитель хита “Плачет девушка в автомате”. Текст песни — немного переписанное стихотворение Андрея Вознесенского.

Осин начал заниматься музыкой ещё в школе, в 1986 году он создал музыкальную группу под эгидой Московской рок-лаборатории, он руководил отдельной группой в Центре Стаса Намина и был вокалистом группы "Браво".

10 июня 1996 года на концерте в Ростове-на-Дону проходившим в рамках предвыборной кампании "Голосуй или проиграешь", во время выступления Осина на сцену поднялся президент России Борис Ельцин и станцевал вместе с музыкантами. Фотография танца, сделанная фотографом агентства AP Александром Земляниченко, получила в 1997 году Пулитцеровскую премию.

На выигравшем награду снимке музыкант в кадр не попал.