Погибель "Соловья". Киноцентр собираются снести

После того, как стало известно, что главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подписал документ, разрешающий снос киноцентра "Соловей", на портале Change.org возникла протестная петиция:

"Легендарный и всеми любимый, один из крупнейших кинотеатров Восточной Европы, киноцентр "Соловей" подлежит сносу. На его территории (около 83 000 кв. м) решено построить апарт-комплекс. На самом деле – Жилой комплекс с небоскребом в 22 надземных и 3 подземных этажа.

Киноцентр на Красной Пресне с 1989 года дарил людям возможность культурно обогащаться, проводить время с друзьями и семьей, смотреть замечательные фильмы. Он всегда привлекал людей удобным географическим расположением, адекватной ценовой политикой и широким выбором картин в прокате. Помогите сохранить важный объект культуры, который должен использоваться акционерами в его первоначальном назначении".

Петиция стремительно набирает подписи. Новые появляются каждые 2–4 минуты.

За киноцентр решил заступиться и министр культуры Владимир Мединский. Он пообещал направить мэру Москвы Сергею Собянину соответствующий запрос, с тем чтобы разрешение на строительство высотного комплекса у собственника было отозвано. По мнению Мединского, городу "гораздо важнее иметь киноцентр, тем более частный, который не требует вложений из бюджета, чем очередную безумную застройку".

Поднявшаяся шумиха удивила главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова: "Когда утверждались правила землепользования и застройки в Центральном округе, рассматривались и проекты по этому киноцентру. В округе было много спорных точек, но именно эта не вызывала ажиотажа и противодействия".

Как бы то ни было, сейчас особенно недовольны именно жители Центрального округа. Они говорят, что других кинотеатров поблизости нет, а к Киноцентру привыкли, и там нет проблем с заполняемостью залов. Защитники Киноцентра утверждают, что это единственное место в Москве со стабильно большим выбором качественных фильмов. Главное же отличие "Соловья" от других кинотеатров заключается в том, что здесь существует так называемый "долгий прокат" – ленту станут крутить до тех пор, пока она пользуется зрительским успехом.

Впрочем, далеко не все с теплом отзываются о киноцентре. В фейсбуке немало бранных текстов, в которых уровень показов называют "пещерным". Из-за того, в частности, что в 24 залах плохая звукоизоляция. Порой во время сеанса слышен звук из соседнего помещения, где идет другой фильм. Самый серьезный упрек заключается в том, что в этом киноцентре далеко не все благополучно по части пожарной и прочей безопасности: отсутствуют запасные выходы, нет света в переходах.

Если киноцентр и называть легендарным, то лишь потому, что в нем когда-то находился Музей кино. Это была институция с безупречной репутацией и содержательными программами. Однако, несмотря на протесты общественности, в том числе знаменитых деятелей культуры, в 2005 году музей из здания на Красной Пресне выселили. Так решили новые владельцы. Старый собственник – Союз кинематографистов СССР – к тому моменту уже перестал существовать.

Бывший заместитель директора Музея кино Максим Павлов подписал петицию на Change.org. При этом он разделяет мнение тех, кто считает, что здание киноцентра сейчас безнадежно устарело:

Нынешние клетушки не соответствуют никаким требованиям

–​ То, что там творится уже многие годы, очень далеко от представлений о том, как должно быть организовано подобное учреждение. Эти залы не соответствуют никаким пожарным нормам и никаким нормам нормальной кинопроекции. Более того, уже в то время, когда там располагался Музей кино, мы говорили, что это здание морально устарело еще до того, как оно было в 1989 году введено в эксплуатацию. Дело в том, что строительство этого киноцентра – очень долгая история. Идея возникла очень давно. Если заглянуть в старые подшивки журнала "Искусства кино" и найти декабрьский номер за 1966 год, то мы прочтем размышления Юткевича с Новогрудским о том, каким должен быть киноцентр (он тогда назывался – Научный киноцентр). И уж никак не были предусмотрены проектом нынешние 24 зала. В 90-х годах в Киноцентре было всего 7 кинозалов. Там все было просчитано, все было правильно. И акустика, и другие вещи.

Перед большим кинозалом – большое фойе. Оно еще не было выставочным. Просто это было совсем другое время, тогда совсем по-другому строили, тогда были большие общественные пространства. Я думаю, что все, кто помнят старый Киноцентр, помнят это огромное фойе большого зала, которое по нынешним нашим представлениям является просто пустой тратой пространства. А те залы, где располагался Музей кино, находились на пятом и шестом этажах. Вот это и была первоначальная система, знаменитый мультизальник музея.

​Нынешние клетушки понастроили в конце 90-х – начале 2000-х. Конечно, они не соответствуют никаким требованиям. Так что я согласен: все это морально устарело. По большому счету, если сохранять это здание как здание для кино, его нужно перестраивать. Тут даже нет предмета для дискуссии. Это здание первоначально планировалось для Музея кино, но тогда не очень хорошо представляли, а что, собственно, в нем будет? В том числе какой будет коллекция, поэтому не были предусмотрены, например, экспозиционные залы. В результате у нас существовало два не очень удобных выставочных пространства. Я совсем не хочу лить воду на мельницу тех, кто собирается здание сносить, но если здание сохранять, и сохранять его именно как киноцентр, оно, безусловно, должно быть переосмыслено и отчасти перестроено. При этом, наверное, было бы правильно сохранить основные пространства. В первую очередь, пространство большого кинозала, который, в каком-то смысле можно считать историческим.

– Но, может быть, никакая реконструкция и не нужна? Может, и не за что бороться? Пусть сносят это далекое от совершенства позднесоветское здание и строят на его месте полезную для города высотку?

– Высотные апартаменты в этом месте точно для города не полезны. Здесь вопрос не столько в апартаментах и функциональном назначении этого здания. Достаточно ознакомиться с оказавшейся в интернете документацией, чтобы понять, как это будет построено, в каком стиле и какой высотности. Новостройка изуродует сам район Пресни, и без того, к сожалению, уже довольно сильно изуродованный. Но даже та разверстка, которая сделана со стороны набережной, – это что-то ужасное! Мы потеряем сложившийся вид на Красную Пресню, на Белый дом, который теперь сбоку будет подпирать какая-то непонятная высотка.

Государство умыло руки

Ну а то решение, которое я предложил, к сожалению, никогда не будет реализовано. Об этом можно только помечтать. Конечно, было бы правильно выкупить это здание у тех частных владельцев, которые, не будем говорить, какими путями, завладели этим зданием. Было бы правильно, сохранив его основной объем и серьезно перестроив, переосмыслив, разместить там Государственный музей кино. Так случилось бы, если бы у государства была на то воля. Но, к сожалению, у государства не было воли и в 2005–2006 годах, когда музей оттуда съезжал. Это проблема слабости культурной политики нашего государства, которое и тогда не понимало, зачем нужен Музей кино и почему он нужен в центре города, а не на отшибе, где он находится сейчас. Напомню, что инициатором создания Музея кино был Союз кинематографистов СССР, но когда музей создавался, в его соучредителях было, в том числе, и государство в лице Министерства культуры. Однако государство умыло руки.

– И все же сейчас у Музея кино существует помещение – на ВДНХ. Разве это не решение вопроса?

– Я считаю, нет. Я довольно много повидал музеев кино. Может быть, в нашей стране я человек, который побывал в самом большом количестве музеев кино – и в Европе, и в Японии, и в Иране. Могу сказать, что за исключением тех кинопарков, которые располагаются на территории студий, все музеи кино, особенно их синематечные части, находятся в центральных районах городов. Любая синематека, а публичная синематека – часть музея кино, предусматривает возвратное посещение. Иными словами, все кинопрограммы во всех синематеках музеев кино мира организуются таким образом, что человек приходит не раз в год и даже не раз в месяц. Это в другие музеи, расположенные в отдаленных районах того или иного города, можно прийти раз в жизни. А вот зал музея кино синефил посещает постоянно, потому что он приходит смотреть кинопрограммы, а не один-единственный фильм. Поэтому музеи кино располагаются в центральных частях города, чтобы всем было просто и удобно ездить туда регулярно. Попробуйте прийти в Музей кино в семь или в восемь часов вечера на ВДНХ хотя бы один или два раза в месяц, и сразу вопрос будет снят, почему Музей кино расположен не там.

– Отчасти то, о чем вы рассказываете, киноцентр в его нынешнем состоянии все-таки выполнял. Здесь подолгу показывали фильмы, которые больше уже нигде не идут. Здесь было возможно то самое возвратное посещение. Захотел увидеть на большом экране полюбившийся фильм – можешь прийти вновь спустя какое-то время. У этого Киноцентра был свой постоянный посетитель. К слову, вы туда ходили?

Он выполнял функции кинотеатра повторного фильма. Там многие фильмы показывались даже годами

–​- Нет, я был в Киноцентре довольно давно. Честно могу сказать, после того как оттуда выехал Музей кино, я там был один или два раза на каких-то просмотрах, и пару раз с журналистами, когда мы вспоминали старый Музей кино, и я пытался рассказать, как там все было устроено. Но я бывал в Киноцентре довольно много в 90-х и в 2000-х годах, после того как залы перестроили, и появились эти вот клетушки. Признаюсь, я лично там кино смотреть не могу. Кроме того, я абсолютно не согласен, что он выполнял функции синематеки. Он выполнял функции кинотеатра повторного фильма. Там, действительно, многие фильмы показывались даже годами. Но там не было никаких синематечных программ. Там просто был долгий прокат. Должны ли быть организации, которые занимаются долгим прокатом? Да, должны. Безусловно, очень важная составляющая для таких организаций – это многозальники. Я не думаю, что нужны 24 зала, но 5–6 залов в таких организациях быть должно. Собственно говоря, 5–6 залов и было в Киноцентре в первоначальном проекте, если брать залы Музея кино, расположенные наверху, и довольно удобно просчитанные, с нормальной звукоизоляцией.

Вся история Киноцентра – это история бизнеса и борьбы бизнеса с культурой

Проблема же в том, что сам Киноцентр в его нынешнем состоянии являлся плодом борьбы с Музеем кино. И вот умножение, мультиплицирование залов, не было предусмотрено, безусловно, никаким первоначальным проектом, это была попытка сделать его коммерчески привлекательным. Именно коммерческие интересы диктовали владельцам АО "Киноцентр" борьбу с Музеем кино. И нужно понимать, что то состояние, к которому он пришел, закономерно. Дельцы, которые когда-то съели Музей кино, они его съедали не для того, чтобы развивать киноиндустрию и кинопроекты. Пока коммерческая нещадная эксплуатация этого здания позволяла получать прибыль за счет кинопроката, это здание существовало для кинопроката. Но было понятно, что в какой-то момент это станет невыгодным, и тогда этот участок земли будет переосмыслен. Выгодно было вытеснить Музей кино – вытеснили Музей кино. Выгодно настроить 24 клетки – настроили 24 клетки. Выгодно снести и построить гостиницу – снесем и построим гостиницу. И я вас уверяю, будет выгодно снести гостиницу и построить там что-то еще – владельцы поступят так. Там нет никакой культурной составляющей. Вся история Киноцентра – это история бизнеса и борьбы бизнеса с культурой. Для меня это настолько очевидно, что вопрос о том, что давайте спасем 24 клетки... а для чего мы их спасаем? Если спасать здание Киноцентра, значит, ему должна быть придана культурная составляющая, а не бизнес-составляющая. Сегодня это в состоянии сделать только богатые меценаты или государство. Если у здания Киноцентра нет такого попечителя в лице государства или очень богатого человека, который заинтересован в развитии культуры, то тогда я у этого здания будущего не вижу.

Лично для меня существует только два решения. Либо там все сносится и возводится что-то собственником, но это "что-то" все-таки разумно вписывается в картину города, ведь Москва не может быть просто нагромождением высоток, которые уничтожают исторически сложившиеся виды. Либо находится серьезный спонсор, меценат, в лице государства или кого-то из наших олигархов, может быть, кого-то из зарубежных олигархов, если они заинтересованы в развитии культуры. Такой человек, сохраняя основные пространства Киноцентра и его первоначальное назначение – дом, где показывают кино, – делает его пригодным для выполнения этих функций на современном уровне. Других путей я не вижу, – говорит Максим Павлов.