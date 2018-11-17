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Европейские депутаты призвали Amazon отказаться от "серпа и молота"

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Депутаты Европейского парламента призвали главу компании Amazon Джеффа Безоса отказаться от продажи товаров с советской символикой. Депутаты считают, что распространение подобной символики одним из лидеров мировой интернет-торговли оскорбляет память жертв советского режима.

В сентябре крупнейшая американская сеть оптовой и розничной торговли Walmart заявила о прекращении продаж одежды с изображениями серпа и молота – после аналогичных призывов, полученных от покупателей.

Двадцать семь депутатов Европейского парламента, среди которых и представители стран бывшего советского блока, потребовали в открытом письме прекращения продаж на платформе Amazon товаров с серпом и молотом, которые ассоциируются с несуществующим Советским союзом. В письме говорится, в частности о футболках, костюмах, флагах и памятных сувенирах.

В письме парламентариев отмечается, что общее количество жертв советского режима исчисляется 60-ю десятками миллионов, а депротации и ссылке в СССР подверглись ещё десять миллионов человек. Репрессированные жили в "бесчеловечных условиях, работая принудительно и страдая от голода и психического давления".

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