Донбасс получил 15 миллионов евро через миссию Папы Римского

Европейские католические церкви по призыву Папы римского Франциска собрали более 15 миллионов евро для жертв войны в Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дипломатического представителя Ватикана на Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти. По его словам, треть собранных средств поступили из личного фонда Папы римского.

Свыше шести миллионов евро направлены на теплоснабжение жилых и социальных объектов востоке страны. 2,5 миллиона пошли на медицинское обслуживание. Еще шксть миллионов — на обеспечение продовольствием и товарами гигиены. На один миллион евро оказана психологическая помощь детям и их родителям. В том или ином виде поддержку получили около 550 тысяч местных жителей.

По словам организаторов акции, они свободно реализовали инициативу на подконтрольных Киеву территориях, однако столкнулись с большими трудностями в районах, занятых пророссийскими сепаратистами. Там гуманитарную помощь пришлось проводить через Красный Крест — единственную международную организацию, которая действует в самопровозглашённых Донецкой и Луганской "народных республиках".

В конце прошлого года Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о прекращении поставок помощи на восток Украины из-за нехватки финансирования. Координаторы программы не сумели получить запрошенные на эти цели 200 миллионов долларов и обратились к международным организациям с просьбой выделить 187 миллионов долларов для пострадавших от конфликта в Донбассе.