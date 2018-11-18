США обнародуют отчет по делу Хашогги в ближайшие дни

Соединенные Штаты сделают окончательный вывод о лицах, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, в ближайшие два дня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Малибу.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт сообщила, что США продолжают изучать материалы по делу, чтобы привлечь к ответственности всех виновных. Она отметила, что Вашингтон работает другими странами по этому вопросу, "сохраняя при этом важные стратегические отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией".

Саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Первоначально представители Эр-Рияда настаивали на том, что Хашогги покинул консульство, но через три недели признали, что его убили. Тело журналиста пока не найдено. Власти королевства объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения на него. Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Прокурор королевства запросил смертной казни для пятерых из них. 15 ноября министерство финансов США ввело санкции в отношении 17 подданных королевства.