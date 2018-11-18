СМИ: Янукович госпитализирован в обездвиженном состоянии

Экс-президент Украины Виктор Янукович в полностью обездвиженном состоянии был госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, он получил травмы позвоночника и колена во время игры в теннис.

Как утверждается, 68-летний Янукович попал в больницу еще в пятницу и был выписан в тот же день. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Представители НИИ имени Склифосовского подтвердили агентству РИА Новости факт госпитализации Януковича.

Бывший президент Украины бежал в Россию после массовых акций протеста в Киеве. Его вывезли российские спецслужбы. Действующие украинские власти обвиняют Януковича в государственной измене, причастности к расстрелу протестующих на Майдане, отмывании денег, коррупции, незаконном изменений Конституции страны и создании организованной преступной группировки. Янукович свою вину не признает.