Умер один из пострадавших при затоплении плавучего дока в Мурманске

Сегодня ночью в мурманской клинике скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при затоплении плавучего дока в конце октября. Об этом заявили в пресс-службе областного правительства, передает Интерфакс.

В ночь на 30 октября в Мурманске затонул единственный плавучий док, подходящий для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Инцидент произошел из-за внезапного скачка напряжения в электросети во время спуска корабля на воду. В результате обрушились краны, один из которых упал прямо на корабль. При аварии один человек пропал без вести и еще четверо пострадали.

Сам авианесущий крейсер, по предварительным данным, не был поврежден. Его отбуксировали на другой судоремонтный завод.

Министерство обороны России подписало контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" в апреле 2018 года. Планировалось, что корабль будет готов к концу 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что на ремонт и модернизацию российского авианосца, который участвовал в операции в Сирии, потратят около 60 миллиардов рублей (примерно миллиард долларов).

"Адмирал Кузнецов"– единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России – был введен в эксплуатацию в начале 1991 года.

Плавучий док (ПД-50) был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. В 2001 году именно он использовался при подъеме на поверхность подводной лодки "Курск". Он считается одним из крупнейших в мире.