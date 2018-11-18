Полиция Греции задержала 22 человека в ходе столкновений в Афинах

Полиция Греции задержала 22 человека во время столкновений 17 ноября в Афинах. 19 человек, в том числе четверых иностранцев, из числа задержанных отправили под стражу.

Вчера в Афинах отмечалась 45-я годовщина восстания студентов Политехнического института. По разным данным, на улицы вышли более 10 тысяч человек. Демонстранты приняли участие в традиционном марше протеста к посольству США. Впереди колонны они несли греческий флаг восстания со следами крови погибших студентов и лежащими на нём красными гвоздиками.

Позднее в районе Политехнического института начались столкновения. Протестанты бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали двое полицейских.

17 ноября 1973 года в Политехническом институте в Афинах начались студенческие волнения против режима диктатора Георгиоса Пападопулоса. Тогда мирные выступления были жестоко подавлены военными. По последним данным, погибли 40 человек, более тысячи пострадали.

Георгиос Пападопулос захватил власть в 1967 году в результате госпереворота. Он установил диктатуру так называемой хунты "чёрных полковников". После студенческих выступлений 19973 года был свергнут генералом Дмитриосом Иоаннидисом. Правление хунты закончилось в 1974 году. Существует мнение, что военный переворот в Греции поддерживали США, однако официальных подтверждений этому нет.