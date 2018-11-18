Пожары в Калифорнии: свыше тысячи человек пропали без вести

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 76 человек. Около 1300 человек предварительно считаются пропавшими без вести – с ними не могут связаться ни власти, ни их близкие. Огонь уничтожил порядка 10 тысяч домов, в связи с чем свыше 50 тысяч местных жителей были вынуждены перебраться в близлежащие города. По последним данным, стихия уничтожила более 600 квадратных километров местности.

Местные власти привлекли к тушению огня пять с половиной тысяч пожарных. В штабе по борьбе с последствиями пожаров отметили, что в некоторых районах огонь распространяется со скоростью 130 километров в час.

В субботу Дональд Трамп, после посещения почти полностью уничтоженного огнём калифорнийского города Парадайс, заявил, что "никогда не видел ничего подобного". Он заверил, что федеральные власти выделят все необходимые средства властям Калифорнии для ликвидации последствий стихийного бедствия. При этом Трамп в очередной раз раскритиковал их, назвав главной причиной произошедшего "плохое управление лесами" и их "грубое и нерациональное использование".

В свою очередь, губернатор Калифорнии Джерри Браун считает причиной пожаров "изменение климата". Ранее он назвал бедствие "новой аномалией". Он также предупредил, что подобные катастрофы будут усиливаться в течение ближайших десятилетий, если федеральные власти не займутся всерьез проблемой глобального потепления, к которой Трамп относится скептически. "К сожалению, самые передовые научные исследования говорят о том, что засуха и потепление будут только усугубляться", – заявил Браун.

Нынешние пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет: в 1918 году из-за огня, вызванного лесными пожарами, погибли более тысячи человек.