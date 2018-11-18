Пентагон отверг обвинения в гибели мирных сирийцев при ударе по ИГ

Пентагон назвал ложными сообщения о том, что воздушная атака возглавляемой США международной коалиции привела к гибели мирных жителей в провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом говорится на сайте Центрального командования вооружённых сил США. Там заявили, что после двух десятков ударов, нанесённых в указанном районе по позициям запрещенного в России "Исламского государства", жертв среди гражданских лиц не было обнаружено. Операция была проведена 16 и 17 ноября.

Накануне сирийское правительственное агентство SANA сообщило о гибели не менее 40 мирных жителей в результате удара ВВС международной коалиции в окрестностях города Хаджин на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Американские военные, однако, сообщили, что в районе города Хаджин удары нанесла авиация, которая не относится к коалиции и её союзникам. В связи с этим в Пентагоне призвали всех участников боевых действий в Сирии прекратить несогласованные атаки в районе реки Евфрат.

Вдоль Евфрата проходит линия разграничения между силами США и Россией в Сирии. Как сообщалось, в феврале при попытке вторгнуться на подконтрольную американцам территорию в провинции Дейр-эз-Зор погибли от нескольких десятков до нескольких сотен российских наёмников. Утверждалось, что они были атакованы американскими ВВС.