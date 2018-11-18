В Москве задержаны 7 человек за протест против застройки

В Москве задержаны семь человек, которые выступают против застройки в районе Кунцево. Об этом заявил лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин в интервью "Эху Москвы".

Он рассказал, что полиция зачищает палаточный городок, развернутый активистами. По словам политика, задержанных поместили в автозаки. Протестующие выступили в поддержку местных жителей, борющихся против сноса их домов. Как утверждается, на их месте группа строительной компании ПИК намерена возвести жилые здания.

Жители района называют действия застройщика "рейдерским" захватом территорий.

По словам активистов, компания ПИК не впервые захватывает территории с целью застройки. Местные жители вспоминают аналогичный инцидент в ноябре прошлого года. Тогда, по их словам, этот застройщик получил разрешение на снос нескольких десятков московских домов, которые не являются аварийными. Дома были построены 60-70 лет назад.