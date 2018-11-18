Коммунист Ищенко подал документы для участия в выборах главы Приморья

Один из главных претендентов на пост руководителя Приморья, член КПРФ Андрей Ищенко, подал документы в избирательную комиссию региона для регистрации кандидатом в губернаторы. Об этом сообщил сам Ищенко на своей странице в Фейсбуке.

Ранее он рассказал, что ему удалось пройти "муниципальный фильтр" - обязательное для участия в выборах количество подписей местных депутатов. По словам Ищенко, ему удалось заручиться поддержкой 147 депутатов, а также собрать 7 тысяч 900 подписей избирателей, которые необходимы ему, как самовыдвиженцу. Партия КПРФ отказалась поддерживать Ищенко на выборах - якобы как раз из-за бесперспективности преодолеть "муниципальный фильтр".

9 сентября в Приморье состоялся первый тур губернаторских выборов. Больше половины голосов избирателей не набрал ни один кандидат. Во второй тур вышли представитель "Единой России", действующий губернатор Андрей Тарасенко, и представитель КПРФ Андрей Ищенко.

Спустя неделю состоялся второй тур. После обработки 95% протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко с большим отрывом — 51,6% голосов избирателей против 45,8%. Однако после подсчета всех бюллетеней победителем неожиданно был объявлен кандидат от "Единой России".

Это вызвало массовые протесты во Владивостоке, в результате которых избирательная комиссия была вынуждена признать итоги выборов недействительными. При этом партия КПРФ выступила против этого решения, заявив, что должны быть признаны недействительными результаты голосования только на тех участках, на которых были зафиксированы нарушения. После этого Андрей Ищенко заявил, что в случае объявления новых выборов пойдет на них как самовыдвиженец.

Центризбирком России назначил новые выборы на 16 декабря. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что, по ее мнению, бороться за пост губернатора не должен ни Тарасенко, которого после скандала отправил в отставку Владимир Путин, ни Ищенко.

Сейчас обязанности главы Приморья временно исполняет бывший руководитель Амурской и Сахалинской областей Олег Кожемяко, также назначенный Путиным. Кожемяко тоже подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах как самовыдвиженец. При этом в "Единой России" заявили, что поддержат его.

Всего на данный момент документы, необходимые для участия в выборах губернатора Приморья, подали 17 человек.