Прокурор Бухареста: обнаружена картина, похищенная в Роттердаме

Одна из семи картин, украденных в 2012 году из роттердамского музея Кюнстхал, обнаружена в Румынии, объявил генеральный прокурор Бухареста Аугустин Лазер. Картина может быть одной из семи работ, украденных из музея Роттердама. Представитель министерства иностранных дел Нидерландов заявил, что "подлинность картины еще должна быть установлена" сообщает RFI.

Семь произведений из частной коллекции «Triton Foundation», которые находились на выставке в музее Кюнстхал в Роттердаме, были украдены в ночь с 15 на 16 октября 2012 года. Среди них были полотна Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Люсьена Фрейда и Мейера де Хана.

Гражданин Румынии Раду Догару, промышлявший сутенерством и кражей часов, вместе с сообщниками при помощи кусачек вскрыл дверь, ведущую в музей со стороны парка. Камер видеонаблюдения там не было, охраны тоже. Воры быстро сняли со стен картины подходящего размера и немедленно скрылись, сообщает RFI.

В июле 2013 года Догару и его сообщников арестовали, но похищенных полотен у них не оказалось.