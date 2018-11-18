В Мексике фейковая новость привела к гибели невиновных

В маленьком мексиканском городе Акатлан (штат Пуэбла в центральной Мексике) через мессенджер WhatsApp распространились слухи о похитителях детей. Слухи оказались фейковыми, но разъяренная толпа сожгла двух мужчин, прежде чем кто-то успел разобраться. О трагическом инциденте, произошедшем 29 августа, рассказано в воскресенье на сайте Русской службы Би-би-си.

В тот день в Акатлане распространились слухи о похитителях детей. Местные жители собрались у полицейского участка, когда туда доставили двоих задержанных. Полицейские объясняли собравшимся, что двое – не похитители детей, а мелкие правонарушители. По словам полицейских, не было доказательств, что задержанные совершили какое-то преступление, их подозревали только в нарушении общественного порядка.

Однако, разгневанные горожане, поддавшись стремительно разошедшейся выдуманной новости, избили правонарушителей, собрали деньги на покупку бензина на ближайшей автозаправочной станции, а затем облили этим бензином несчастных.

Обугленные тела оставались на земле еще два часа, пока прокуроры штата добирались до Акатлана, чтобы расследовать причины и обстоятельства преступления.

WhatsApp и "Фейсбук" широко используются в Мексике для потребления новостей, отмечается в публикации Би-би-си. Согласно отчету Института исследования журналистики Reuters, в 2018 году 63% интернет-пользователей заявили, что они обеспокоены или очень обеспокоены распространением фейковых новостей.