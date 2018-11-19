Майкл Блумберг пожертвовал $ 1,8 млрд университету Хопкинса

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг пожертвовал университету имени Джонса Хопкинса, который окончил в 1964 году, один миллиард 800 миллионов долларов. Об этом он сообщил в твиттре, уточнив, что эти средства позволят учебному заведению принимать решение о зачислении студентов "вслепую", без учёта финансового положения абитуриентов.

В написанной им колонке в The New York Times миллиардер объяснил, что одной из причин его решения стала дискриминация небогатых старшеклассников, не имеющих возможности получить высшее обрзование. Ни одному выпускнику старших классов никогда не следует закрывать доступ в колледж из-за величины банковского счете его семьи. Однако это происходит постоянно. Как результат, претендентам с высокой успеваемостью из семей с низким или среднем доходом регулярно отказывают, чтобы сохранить места для обучающихся из семей с высокими доходами, написал Блумберг.

Миллиардер рассказал, что сам является выходцем из небогатой семьи.Однако диплом университета Хопкинса, полученный благодаря ссуде и студенческой подработке, позволил ему исполнить его "американскую мечту".