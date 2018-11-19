В Красноярске погиб один из руководителей краевого парламента

В Красноярске найден мёртвым заместитель председателя Законодательного собрания края Алексей Клешко. Его тело нашли возле дома в центре города,в котором жил депутат. Эту информацию редакции "Сибирь.Реалии" подтвердили в пресс-службе краевого парламента.
"Предположительно, падение из окна", – цитирует РИА Новости источник в экстренных службах. Основная версия гибели Клешко — самоубийство. В его доме нашли несколько предсмертных записок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Алексею Клешко было 48 лет. С 2001 года он был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, где возглавлял фракцию "Единой России". В 1990-е годы Клешко работал журналистом.
В мае 2017 года у этого же дома нашли тело вице-мэра Красноярска Юрия Парыгина. Он, как сообщалось, выпал с 17-го этажа здания.
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