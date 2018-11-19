РЖД показало новую модель плацкартного вагона модульного типа

Компания Российские железные дороги (РЖД) в ближайшие дни впервые покажет модель нового плацкартного вагона. Фотографии нового дизайна вагонов, в которых предусмотрены зоны персонального комфорта пассажиров, опубликовало РИА Новости.

На фото интерьер вагонов выполнен в светлых тонах, с традиционными цветами РЖД – серым и красным. Пассажирские места выглядят как диваны с подголовниками. Кроме того, каждое место оборудовано шторой наподобие вертикальной жалюзи, которую можно закрыть и получить полностью изолированное пространство. Новый дизайн также предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов, а также освещение для каждого пассажирского места.

В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, встроенный фен для рук, автоматические краны и дозаторы мыла.

В РЖД подлинность снимков подтвердили. По данным пресс-службы компании, новые вагоны появятся уже в 2019 году.

Плацкартный вагон в России является одним из самых дешёвых видов проезда на дальние расстояния. Они строились ещё до революции. К середине 60-х годов прошлого века деревянные полки в них стали заменять полумягкой обивкой.