Драйв и свобода девяностых. Рунет о смерти Евгения Осина

В эти выходные в Рунете много писали о человеке, которого редко вспоминали в последние годы, но который после своей смерти угодил едва ли не в символы своей эпохи.

Это певец Евгений Осин. В субботу он умер в Москве, ему было 54 года.

К сожалению, уже много лет как Евгений Осин вышел в тираж, а кроме того - имел большие проблемы с алкоголем.

Юрий Лоза:

Интересно, на что надеются журналисты, когда просят меня прокомментировать смерть Евгения Осина? Что я могу добавить к распиаренным телевизионщиками подробностям последних лет его существования? К тому же пока ещё не известны обстоятельства смерти, никто даже толком не знает — как он отправился в мир иной.

Мы не были дружны, да и не могли, потому что он из другого поколения, другого мировоззрения и другого образа жизни. Пусть нам приходилось работать в общих концертах и сниматься в общих программах, но не более того. Пожалуй, лишь одно я знаю почти наверняка — всё, что с ним произошло и происходило, придумано им самим.

Царствие Небесное.

Григорий Тельнов:

У каждого из нас в роду, почти в каждой семье есть жертвы проигранной войны с алкоголизмом. А мы все пьем и пьем, даже на поминках. На могилы ставим стаканы с водкой — горький и странный обычай, мертвым сорокоградусная ни к чему, им нужны лишь наши молитвы. Наверное, и Евгения Осина помянут очень многие, выпьют, не чокаясь, и скажут: "Земля ему пухом! Вечная память!" А я поставлю в магнитофон его кассету, пусть звучит музыка и радостный звонкий голос. Евгений Осин дарит нам счастье, даже после своей смерти.

Геннадий Смирнов:

Всегда должны быть люди, которые тебя на этом пути остановят, когда самостоятельно это невозможно. У меня вот такие есть, и это лучшие люди в моей жизни, самые главные. А у Осина не оказалось. Больше тут и обсудить нечего, мы ведь сами людей себе выбираем.

Андрей Вульф:

Умер Женя Осин. Отмучился. Царствие небесное. Хороший парень был, простой такой, способный артист и музыкант. Пока пить не начал, и эта гадость постепенно и планомерно его не уничтожила. А вот теперь добила окончательно.

Сколько же еще надо жизней бросить в алкогольную топку, чтобы вы наконец перестали уже романтизировать эту проклятую водку и относиться к алкоголизму иронично, с пониманием, с юмором, как к невинной шалости. Типа, это они, алконавты, но мы то не такие, мы же меру знаем, мы культурные, интеллихентные. Вот Женька тоже был таким, культурным, и тоже так думал. Сначала. Наверное.

Нет, Горбачев был прав, конечно. Слабым людям нельзя давать в руки смертельно опасные игрушки.

Лана Журкина:

Просто жалко Евгения Осина, печалит что не смог справиться с зависимостью, возможно и не оказалось рядом опоры.<...>



Он в своё время пожертвовал УАЗик Автобусу Милосердия, сделал акустическую систему в храме Всех Святых, в Земле Русской просиявших, в Новокосино. И по мелочам тоже не отказывал в помощи. Это та память, которую каждый нас может оставить о себе миру.

Царствия небесного!

Алексей Лебединский:

Жил-был артист Женя Осин. И пел он порой песни, что потом звучали из каждого окна.

И часто ему было невыносимо грустно и одиноко, даже в толпе, и он пил, чтобы смягчить депру.

Но по большому счету всем было плевать, хотя о помощи просили даже не его призывы и просьбы, а его вид и состояние, которые были видны каждому.

И ничем Женя Осин не отличался от многих людей, которые долго приносили людям радость и свет, а потом слегли в могилу с орущим чувством одиночества среди общественного равнодушия и наплевательства.

А умирал Женя долго, много лет.

И товарищ мой Мурик Насыров тоже много лет пытался смягчить разными способами это наплевательство, пока не решился свести счеты с жизнью.

И многим ныне пока еще живым так невыносимо ощущать это чудовищное наплевательство и одиночество, особенно ощутимое на фоне куч людей вокруг тебя, которые тебя знают, вроде как улыбательно-обнимательно любят, а на самом деле им ровным образом <плевать>.

И, быть может, какая-нибудь хорошая девочка заплачет сейчас искренними слезами в автомате, которая тысячу раз радостно пропела эту песню в юности, когда еще верила и надеялась, что люди не такое <дерьмо>, как они есть...

Свободы твоей душе, Женька Осин. И <чёрт>-то с ними. Бог им судья.

Покойся с миром, помним тебя.

Аркадий Бабченко:

Моя мама была классным руководителем у Евгения Осина. Мы учились в одной школе. Он учил меня рисовать танчики и самолетики на уроках. Двоечником был и хулиганом. Потом стал известнейшим певцом. Мы пересекались несколько раз. Помню, после выступления в Таганском парке он пришел к нам в песочницу, где мы, уже подросшие одиннадцатиклассники, выпивали. Я прям на один день стал даже чума как крутой - сам Осин после концерта пришел ко мне поболтать. Снобизма или тщеславия в нем не было вообще. Так и остался веселым двоечником с задней парты. Простой открытый парень. Добрый. Такой же, как его песни. Мне кажется, это был не сценический образ, он таким был и в жизни. После четырнадцатого года я перестал следить, что там и как. Вроде, уйдя в свой алкоголизм, он нигде не зашкварился, ничего не подписал, нигде про фашизм не орал. В этой стране тихое пьянство спасает от испорченного некролога. В принципе, тоже один из вариантов внутренней эмиграции.

Сергей Шнуров:

Наступила осень,

За окном немило.

Умер Женя Осин,

Оттого что пил он.

В телефоне зуммер.

На асфальте мелом.

Женя Осин умер,

Оттого, что пел он.

Девочка всё плачет,

В старом автомате.

На ней серый плащик,

А под ним халатик.

Плакала нам осень,

Листьями кружила.

Умер Женя Осин,

Оттого что жил он.

Юрий Бурносов:

Слушайте, Осин умер, но это не Леннон и даже не Лемми, жрал-жрал синьку заштатный лабух и помер, что за трагедия в ленте??

Между тем, не все готовы записывать Осина в заштатные лабухи.

Дмитрий Фетисов:

Только сегодня обсуждал грядущее 35-летие группы «Браво», и о том сколько музыкантов прошло через коллектив. К вечеру пришла новость о смерти Осина.

Его знают в основном по «Плачет девушка в автомате», но в составе того же «Браво» он поучаствовал в огромном количестве концертов (часть записей у меня даже есть). Жаль, что альбом «Скажем мы друг другу Браво», где он был основным вокалистом, так и не вышел в конце 80-х, возможно жизнь Осина пошла бы по-другому. Но я считал и считаю, что именно Осину лучше всех остальных вокалистов удалось исполнить «Добрый вечер, Москва!» и «Мне грустно и легко».

Лично с ним знаком не был. Но о нем тепло отзываются много наших с ним знакомых. Царствие ему небесное

Евгений Хавтан:

Жизнь очень странная штука ...

Вчера,ровно за час до начала нашего второго юбилейного концерта в Москве мой телефон стал разрываться от звонков журналистов . Меня это сразу настрожило .Через несколько минут я узнал что не стало Жени Осина .

С 1988 по 1989 года он был солистом группы Браво . Мало кто знает ,но именно он стал первым , и наверное лучшим исполнителем наших больших "послеагузаровских " хитов "Добрый вечер Москва"и " Мне грустно и легко" написанных на стихи тогда еще начинающего поэта Вадима Степанцова .

В группу Евгения привел наш бас-гитарист Сергей Лапин . И это был совсем нелегкий период для нас . Только ,что ушла Жанна , и мы сразу оказались никому не нужной группой , которая еще несколько месяцев назад собирала стадионы по всей стране . Никакого понимания что будет дальше у меня не было , поэтому мы просто собирались на нашей базе для прослушиваний очередного претендента на роль вокалиста группы . Женя исправно приезжал на все репетиции сидел и слушал ,то что мы делаем, а однажды сказал ,что готов даже просто играть на перкуссии , или быть "техником "что-бы остаться в группе . Мы уже несколько месяцев сидели без работы , и я понимал ,что еще чуть чуть и все мои музыканты разбегутся кто куда . Женя того времени идеально вписывался в образ стиляги ,и мы все-таки решили попробовать его ,но на роль вокалиста .Надо сказать ,что с этой задачей он идеально справился . Через месяц-два мы записали мини-альбом "Скажем мы друг другу Браво " . Благодаря нашему директору Андрею Агапову мы снова поехали на гастроли , и даже выступили на датском фестивале Scandeborg вместе с группой Duran Duran . Наше сотрудничество продлилось чуть больше года ,после чего мы расстались из-за его проблем с алкоголем .Дальше была "Девочка в автомате " и вся эта "светская хроника" ...

Я запомню его таким ,как он выглядит на тех наших видео конца 80х , жизнерадостным , драйвовым и любящем жизнь парнем из московского района Люблино.

Мои соболезнования близким и родным Жени..

Сергей Жариков:

Женя Осин – это Владимир Сорокин советской песни. Точнее, её «молодёжного» исполнительского крыла в лице ВИА. Сорокин показал, как должен выглядеть идеальный советский роман, Осин – как должен звучать идеальный ВИА. Он же советский брит-поп, если оставить в стороне рапортички плесенников и вокальную культуру многоголосия, которой, впрочем, блестели у нас совсем немногие.

Кто в курсе, составы первых советских «вокально-инструментальных ансамблей» рекрутировались из так называемой «самодеятельности»: Весёлыми Ребятами назвали «Орфей», Поющими Гитарами – «Садко», а Игорь Гранов, бывший аккомпаниатор популярной когда-то ресторанной певицы Тамары Миансаровой со словами «заверните» однажды пришёл к «Скифам». Так появились Голубые Гитары. Молодёжи в стране было много, а у областных филармоний сплошные обязательства перед своими обкомами, а у тех, в свою очередь, перед ЦК КПСС. Чем-то надо пополнять бюджет кроме воттки, – не речами же генеральных секретарей. Будете смеяться, но именно это нас и развивало.

Однако проблема советской поп-музыки 60-х состояла в том, что выпускники музыкальных училищ и консерваторий, виртуозно владея мастерством контрапункта в аранжировках, просто не понимали, что такое «бит». И что тогда говорить о наших тогдашних звукорежиссёрах, неспособных внятно прописать барабанную «бочку»? Хотя, можно и сказать. Но не сейчас. И здесь, как грицца, лучше поздно, чем никогда: ретро-альбом Евгения Осина «70-я широта» по праву входит в число лучших музыкальных альбомов страны во все времена и в соответствующей категории, безусловно.<...>

Музыкант – по сути – одного единственного альбома Евгений Осин не просто вернул этой музыке стиль, но и подтянул «к международным стандартам», как говорят в таких случаях. От его исполнительской манеры уже не тянет ограниченной ущербностью, чем, порой, неприятно отдают оригиналы. Наоборот, его полёт музыкальной фразы абсолютно свободен, артикуляция подчёркнуто точна в своей «романтической» непосредственности, а потому, наверное, многие хомячки и связывают его имя с «лихими» 90-ми, подарившими России рейв и кислоты.

Андрей Добров:

Евгений Осин, родившийся слишком поздно, не в свое время. В девяностые и наши, двухтысячные, живший, певший и умерший, как будто на дворе семидесятые. Не смейтесь над Ельциным, плясавшим под песню Осина - он плясал именно потому, что Женя пел песни его молодости. Просто Осин выдержал стилистику даже в смерти, а Ельцин - показал, во что семидесятые превратились в девяностых.

Да, конечно, знаменитый танец с Ельциным тоже не забыт.

Кирилл Шулика:

А я еще помню Евгения Осина таким... И Бориса Николаевича тоже.<...>

Ровно в этот самый момент у Ельцина случился инфаркт. Во время танца, который он не остановил.

Дмитрий Травин:

Одна из уникальных сцен российской истории. Мне она очень нравится. В ней легкость и свобода 90-х. В ней то, про что мы сейчас почти забыли.