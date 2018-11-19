Трамп, вероятно, не встретится со спецпрокурором по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером, для беседы о вероятных связях его предвыборного штаба с Кремлём. Об этом сам Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Президент США отметил, что подготовил очень подобные письменные ответы на вопросы спецпрокурора. Ожидается, что документ будет передан Мюллеру в ближайшие дни. В разговоре с Fox News Трамп в очередной раз подчеркнул, что никакого сговора с Москвой у его предвыборного штаба не было.

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на адвоката Трампа, вопросы спецпрокурора касались событий до президентских выборов в ноябре 2016 года. Они не относились к периоду между избранием и инаугурацией, а также самого периода президентства Трампа.

В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.