Трамп отказался слушать запись убийства Хашогги из-за сцен насилия

Президент США Дональд Трамп не собирается прослушивать аудиозапись убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги из-за сцен насилия. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News. Трамп сообщил, что уже получил всю необходимую информацию о содержании этой записи, которую он назвал полной страданий и жестокости. Эту запись американцам передали турецкие власти на прошлой неделе.

Во вторник американское правительство опубликует собственные выводы о гибели Хашогги. По данным СМИ, ЦРУ считает заказчиком убийства наследного принца Мухаммеда ибн Салмана — фактического руководителя Саудовской Аравии. По словам Трампа, принц в разговоре с ним неоднократно отрицал обвинения. Президент, однако, допустил причастность к преступлению людей из окружения Салмана.

В субботу официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон работает другими странами по делу об убийстве Хашогги, "сохраняя при этом важные стратегические отношения между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией".

Саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Первоначально представители Эр-Рияда настаивали на том, что Хашогги покинул консульство, но через три недели признали, что его убили. Тело журналиста пока не найдено. Власти королевства объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения на него. Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Прокурор королевства запросил смертной казни для пятерых из них. 15 ноября министерство финансов США ввело санкции в отношении 17 подданных королевства.