В Японии арестован глава концерна Renault-Nissan-Mitsubishi

В Японии арестован глава ​альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, говорится в сообщении компании.

По данным следствия, Гон на протяжении многих лет занижал свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи, а также использовал активы компании в личных целях. Как утверждается, за последние пять лет он укрыл 44 миллиона долларов доходов. Соучастником по делу проходит представительный директор компании Грэг Келли.

Гон был задержан и допрошен в понедельник в штаб-квартире его фирмы в Йокогаме, куда полицейские пришли с ордером на обыск. В специальном заявлении Nissan заявила о проведении внутреннего расследования и сотрудничестве с японской прокуратурой.

На фоне этих сообщений падение акций Renault на пике составляло 15 процентов.

Ранее в интервью Financial Times Гон заявлял о том, что благодаря его приходу в Nissan компания была спасена от банкротства и показала стремительный рост.