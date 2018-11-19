В Азовском море ФСБ задержала катер с украинскими рыбаками

Российские пограничники задержали в Азовском море украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.

В сообщении ФСБ России по Краснодарскому краю говорится, что "иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере были обнаружены свыше 240 килограмм рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей. Находившийся на борту улов и запрещенные орудия промысла были изъяты".

Капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда конфискован сам катер.

В понедельник главы МИД стран Евросоюза впервые обсудят вопрос милитаризации Азовского моря Россией и блокирование ею международного судоходства. Ранее США призвали Россию прекратить препятствовать международной торговле и судоходству в Азовском море и Керченском проливе, а президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета безопасности страны "О неотложных мерах по защите национальных интересов в Черном и Азовском морях".

Европейский парламент также осудил милитаризацию Азовского моря и призвал усилить санкции против России.

Согласно договору между Украиной и Россией, Азовское море является внутренними водами обеих стран. Украинские и российские пограничники имеют право на досмотр иностранных судов.

В июле депутаты Верховной рады Украины внесли на рассмотрение вопрос о денонсации договора. По данным Министерства инфраструктуры Украины, с апреля российские пограничники досмотрели более 100 судов. Все они направлялись в украинские порты.

В начале сентября командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины заявил, что Киев усилит группировку войск на Азовском направлении в связи с провокациями со стороны России. После этого США передали Украине два катера береговой охраны.

Кремль отвергает обвинения в провокациях в Азовском море.