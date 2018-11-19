Режиссер Жан-Люк Годар не поедет в Россию из-за дела Сенцова

Кинорежиссер Жан-Люк Годар отказался ехать в Санкт-Петербург для посещения Государственного Эрмитажа в знак протеста против ситуации с Олегом Сенцовым — украинским режиссером, отбывающим наказание в российской тюрьме. Об этом Годар заявил в обращении к Дмитрию Озеркову, возглавляющему Отдел Современного искусства Эрмитажа.

Ранее в этом месяце десятки деятелей культуры Франции и других стран выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения Сенцова. Обращение было приурочено к приезду президента России Владимира Путина в Париж на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

В письме, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Андрей Звягинцев и другие, а также ряд известных актеров, в том числе Марина Влади, историки, писатели и политики, говорится, что необходимо использовать все возможные дипломатические методы, чтобы освободить Сенцова и других украинских политзаключённых, содержащихся в российских колониях и тюрьмах. Если же эти усилия не увенчаются успехом, предлагается на уровне Евросоюза принять аналог американского "закона Магнитского", чтобы наказать причастных к делу Сенцова.

Сенцов был осужден в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Режиссер обвинения отрицает. Длительное время в этом году он держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных и вышел из неё в связи с угрозой принудительного кормления. Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Андрея Сахарова, которую присуждает Европарламент.