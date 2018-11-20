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Дочь Трампа использовала личную почту в переписке с Белым домом

Дочь и советник президента США Иванка Трамп

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Иванка Трамп могла использовать для служебной переписки с Белым домом личную электронную почту. Как сообщает газета The Washington Post, за прошлый год дочь и советник президента США отправила американским чиновникам с этой почты сотни писем.

Иванка Трамп заявила, что якобы не знала о запрете. Юристы дочери президента США подтвердили журналистам, что она иногда пользовалась личным почтовым ящиком. Но ни в одном письме, по их словам, не было секретных сведений.

Сам Дональд Трамп ранее неоднократно обвинял Хиллари Клинтон в использовании личной почты для служебной переписки. Из-за этого ФБР во время президентской гонки проводило расследование в отношении Клинтон, что сказалось на ее рейтинге.

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