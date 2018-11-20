"Есть колбаса – есть Россия". Соцсети об акцизах на колбасу и сосиски

В сети пишут о том, что в России скоро подорожает колбаса.

Так ли это в самом деле, сказать сложно - главным источником информации стали "Известия", славящиеся своей любовью писать о запретах и ужесточениях независимо от реальности их введения.

И тем не менее, вот что газета писала в понедельник:

Экспертный совет при правительстве предложил ввести новую систему сборов и субсидий для производителей продуктов питания. Об этом говорится в его отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография». 17 октября документ (есть у «Известий») за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен в Минтруд. Авторы инициативы подчеркивают, что России следует установить новый акциз на переработанные мясопродукты (колбаса, сосиски, бекон), направив вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания. Подразумевается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.

В разговоре с «Известиями» Дарья Халтурина сослалась на исследование ученых из Оксфорда, которые оценили глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса в 2,4 млн смертей в год. Для стран с уровнем доходов граждан, как в России, эксперты предложили ввести акциз на переработанные мясопродукты в размере $2,41 за 1 кг (чуть более 160 рублей за 1 кг). 1 кг докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, а при появлении нового акциза его цена вырастет как минимум до 760 рублей (+26%).

Минсельхоз пока что выступает против этой затеи, Минздрав её тоже не поддержал (пускай сперва и заявлялось обратное).

Но обсуждалась новость очень жарко.

Николай Травкин:

Страна советов - так по простому называли Советский Союз. Но столько Советов, как сейчас, даже тогда не было. При каждом этаже и коридоре власти, при каждом ведомстве и каждой конторе, куда не плюнь. Консультативные, общественные, наблюдательные и прочие, прочие Советы. Бесправные, бессмысленные и бесполезные.

Но среди них есть один очень нужный. Экспертный совет при Правительстве РФ. Он следит, как бы Правительство своими решениями не создало какого либо неудобства россиянам. А иногда даже даёт упреждающие советы Правительству в необходимости различных улучшений. Особенно этот Совет заботится о здоровье сограждан.

Вот на днях стали разбираться с колбасой и сосисками. А в них - бог ты мой! - сплошные канцерогены. Владимир Владимирович предписал удлинить жизнь россиянам до 76 лет к 2025 году, а самый ходовой продукт её укорачивает. И запретить ведь нельзя! Ну, как ты объяснишь народу, что власть его всю жизнь травила?

Экспертный совет решил, что отучать население от вредных мясопродуктов следует опробованным путём. То есть повышением цены. Постепенно. Начать с увеличения акцизов на 160 рубликов за килограмм, а там дальше видно будет.

Минздрав в части концерогенности колбасы и сосисок с Экспертным советом согласился и есть большая уверенность, что Минфин поддержит изменение акциза. В Минфине там же тоже люди сидят сообразительные и неравнодушные к здоровью граждан.

Коммунисты, конечно, шум поднимут сейчас, начнут вспоминатьколбасу по 2 руб 20 копеек, когда они у власти были. Ну, ничего, и не такие атаки правительство выдерживало. Здоровье дорогих россиян дороже!

Алексей Федяров:

Есть ощущение, что каждому ведомству поставлен план по разорению подданных.

Глеб Черкасов:

Дарья Халтурина, управившись с табаком, взялась за колбаску? Отчего я не удивлен. И вы граждане мясоеды не удивляйтесь, все будет, все очень скоро будет.

Валерий Соловей:

Люди у нас и без того едят мало и скверно. Так их ещё и в этом пытаются ограничить.

Жду, когда какой-нибудь министр или губернатор посоветует россиянам есть здоровую пищу: икру, севрюжину и морепродукты

Кирилл Шулика:

Русский, не ешь!

Главное, чтобы макарошки не подорожали.

Роман Хоменко:

Россияне любят, когда упитанная москвичка отнимает у них колбасу и называет (на 1 канале!) сосисы предметом роскоши. Это эпик фейл, Даша, это пять!

Леонид Каганов:

Промышленность России не угасла,

но санкции мешают нам слегка.

Подорожало пальмовое масло,

египетская костная мука,

в цене поднялся рыбий жир с Аляски,

индийская клетчатка и крахмал,

подорожали пищевые краски

и диоксид <дерьма> подорожал.

В Твери подорожал белок яичный —

из-за проблем с дорогами в лесу.

Отсюда в целом выглядит логичным,

что вырастет цена на колбасу.

Сергей Гейне:

"Что у вас нового?" - спрашивает меня фб. Докладываю:

Нового у меня - замечательная инициатива гражданки Халтуриной, которая предложила основываясь на исследования умных людей из Оксфорда ввести налог на колбасу и смежные изделия типа сосисоны... Обьясняя это, естественно, яростной борьбой за здоровье граждан и уменьшении смертности. Приводятся данные о том что каждый год в мире дохнут 2.4 млн пожирателей колбасы. К сожалению не приводит госпожа Халтурина статистику смертности от голода, но зачем нам это надо...

В Минздраве не менее умные граждане поддержали инициативу по оздоровлению населения путем удорожания колбасных изделий.

Поэтому, хочешь не хочешь быть здоровым и долго жить - умные господа сделают все для этого, и никто тебя не спросит.

Виталий Щигельский:

акцизы на колбасу?

на ту колбасу, которую можно хранить годами на батарее...

образованные люди колбасу не едят - знают, что вредно, даже опасно.

состоятельные не едят, чтобы иерархию соблюсти: им западло иметь один рацион с малообеспеченными...

то есть едят либо необразованные (пока) - дети, студенты,

и малообеспеченные - старики и предпенсионеры...

молодцы правители-руководители: стариков не уважаем, молодым не помогаем!

Илья Вайцман:

Нищающее население России увеличивает потребление дешевой колбасы с сосисками вместо мяса. Что делает родное правительство? Правильно, придумывает акциз, который ударит опять, в первую очередь, по самым бедным, которые вынуждены покупать дешевые сорта колбас, и так состоящие наполовину из сои, а на вторую половину - из вываренных шкур, обрезков и субпродуктов. Ударит сильно - акциз поднимет цены на эти изделия примерно на 30%.

Причем, оформляется это, как всегда, подленько - как "забота о здоровье населения", [вырезано цензурой]. 3:)

Можно подумать, что люди такие дураки и просто так покупают шкурно-соевую "колбасу" вместо натурального мяса. Кого вы пытаетесь обмануть, не понимаю. Всем уже давно всё про вас понятно - просто не все решаются вслух говорить. 3:) ПОКА не решаются - но вы достукаетесь в своей неуёмной жадности. И это не угроза, это прогноз.

Ирина Тукмакова:

Очень правильная идея - акциз на колбасу. Больше всего в этой идее мне понравилось обоснование: колбаса - это очень вредно, а вырученные от подорожания колбасы деньги необходимо направить на удешевление полезных продуктов.

Каких продуктов? Для кого продуктов?

Я не ем колбасу (ну, стараюсь...). С нетерпением жду удешевления креветок, икры и мартини.

Константин Калачёв:

Начать предлагают почему-то с колбасы. А как же белый яд - сахар и соль, как же не самый здоровый продукт хлеб, как же пельмени, консервы и прочее? Почти все, что мы едим, в той или иной степени не полезно. Можно зайти со стороны продуктов питания, но лично я предлагаю зайти со стороны лишнего веса отдельных граждан. Лишний вес сокращает жизнь. Надо облагать акцизами лишний вес. И поощрять перешедших на лечебное голодание. Передайте правительству!

Наталия Кочелаева:

Трогательно заботится о нас государство. Вот пишут: вырастет цена на газированные напитки и колбасу. С одобрения Минздрава. Чтобы вы, уважаемые граждане, не ели вредного, а то как дети малые. Прибегут с зарплатой в магазин и ну швырять на всякую чепуху. Нажрутся колбасы, потом в поликлинику бегут, охают. Ну, а тут-то вы призадумаетесь...

Но вот странно: здоровая пища чего-то не дешевеет, а тоже дорожает! Без всяких одобрений Минздрава дорожает куриная грудка, творог и кефир. Гречку тоже задаром не раздают.

Вероятно, скоро Минздрав одобрит полный отказ россиян от пищи. Вплоть до тотального выздоровления.

Наталья Шавшукова:

правильно, сахар - белая смерть, мясо - красная смерть, в яйцах сальмонелла. дальше антиалкогольная кампания, гкчп и на колу мочало

Дмитрий Малахов:

говорят, хотят повысить акцизы на колбасу.

а мы, ведь, ради трехсот сортов колбасы свою страну продали и развалили, а теперь они с нами вот этак, да? мир несправедлив.

#ибовоистину

В своей реакции на затею объединились колумнисты почти полярных изданий. Вот что Михаил Мельников пишет на сайте телеканала "Царьград":

Беда с нашими новыми акцизами и налогами каждый раз в одном и том же – поборы увеличиваются, а взамен люди ничего не получают. Доверие бизнеса к государству с каждым разом уменьшается, и неудивительно, что одновременно с «антиколбасным проектом» появился подсчет, наглядно свидетельствующий о том, что российские компании оцениваются в 2-4 раза дешевле, чем аналогичные по содержанию и масштабам бизнеса американские, европейские, китайские. Еще бы – правила меняются на каждом шагу, рекорды по числу принятых законов и постановлений падают один за другим, а действительно необходимый закон о «дедушкиной оговорке» подписан только три месяца назад, и никто не знает, будет ли он работать в реальности.

Люди видят рост налогов, но не видят отдачи от этого. Благоустройство городов – да, заметно в миллионниках, но по большому счету оно не является насущной потребностью, да и критики небезосновательно видят в этих подрядах широкие возможности для «распила». В остальном – пенсионная реформа, сокращение социальной поддержки, кризис в лекарственном обеспечении… Нет, резко поднимать цены на колбасу – значит привлечь под знамена КПРФ еще пару миллионов человек.

Проблему нужно решать по-другому.

А вот Евгений Разумный в "Ведомостях" (полный текст доступен лишь подписчикам газеты):

То, что британские ученые считают вредным продуктом, для нас — символ демократии: нельзя лишать страну и того, и другого разом

Роман Арбитман:

В правительстве всерьез обсуждают повышение акцизов на колбасу, что приведет к росту цен (и без того не маленьких) на треть. После этого колбаса может стать недоступной для большинства граждан. Ясно, что власти ищут, где бы еще тупо срубить бабок, но Минздрав, насупив брови, объясняет: это – для нашей же безопасности, посколькуколбаса вредна для здоровья… Нет, они не дураки, они – безумцы с тягой к суициду. Посягнули на святое. Не Крым, не Кремль, не РПЦ, не ФСБ, не мощи Ильича и даже не водка, а именно доступная колбаса – вот сегодня наша главная духовная скрепа. Последняя, которая еще худо-бедно удерживает страну. Есть колбаса – есть Россия, не будет колбасы – не будет России.

Анна Асмолова:

А вот это уже чревато, это вам не буржуйский хамон запрещать и не далекий от народных желудков пармезан тракторами давить. Это прямо покушение на священную, не побоюсь этого слова, скрепную для большей части России триаду: водка, пельмешки, колбаска. (Хрен с горчицей, кстати, подорожали).

Старики-коммуняки знают: ничем хорошим подобные ноу-хау не заканчиваются.

По оценкам экспертов, акциз на продукты переработки красного мяса —колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг.

Вопрос только один: неужели ВЕСЬ КАРТОН И ВСЮ СОЮ ПРИЗНАЮТ «КРАСНЫМ МЯСОМ?

Павел Пряников:

Налог 30% на колбасу и сосиски не так ещё страшно. Вот когда введут акциз на майонез - тут Русь и поднимется.

Тимофей Шевяков:

Если уж речь пошла о борьбе за здоровье россиянского народа, то запретительные меры стоит применять к совсем другим вещам. Картошка и макаронные изделия - вот два волшебных продукта, превращающих соотечественников и соотечественниц 40+ в ходячие бурдюки. На мяско и колбаску у них денег нет, знаете ли - а ожирение есть признак бедности, приводящей к неправильному питанию, нарушению обмена веществ и ранней смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Так что даешь акцизы на картофан и макарошки!

Кирилл Полтевский:

О советском дефиците. Наконец я разгадал тайну. Говорили ведь, что плановой экономике было трудно точно следить за спросом, вот, дескать, и возникали диспропорции. Нет, (бывшие) товарищи! Не так. А как, я понял только сейчас, при путинизме. Потому, что путинизм делает то же самое. Что? Сейчас расскажу.

Итак. Речь идёт просто о выжимании государством денег из народа. Для этого сперва закупается или производится самый что ни на есть дешёвый товар. Потом на него искусственно создаётся спрос. Например, дефицитом: этого товара нет, и к тому же удалены все его заменители. Тут люди начинают этот товар хотеть, так, как постящиеся хотят скоромного. И тогда этот дешёвый товар наконец дают публике по бесстыдно высокой цене. А публика – хватает его, не глядя уже на цену, ведь ей дали «редкость».

Индийский рассыпной чай, капроновые колготки, бюстгальтеры, финские сапоги, пряности, мандарины, тресковая печень, сгущёнка,колбасы, магнитофонные кассеты, торт «Птичье молоко» – всё это на самом деле копеечные товары, за которые советские люди платили большие деньги, да ещё и считали, что им повезло, если они получали возможность отдать большие деньги за эту дрянь.

И нынешний путинизм играет в ту же игру. Вот, скажем, в Москве давно нет хорошей говядины. Вернее, есть, но безумно дорогая, и всё же - плохая. И вот, в магазины привозят не безумно, а просто дорогую говядину, ну очень плохую. И люди покупают, считая, что им повезло.

Или, вот, у нас везде исчез желатин. А потом появился. Но только одной немецкой фирмы, впрочем, с русским штрих-кодом. И притом плохо застывает. В маленьких пакетиках. 10 грамм. 53 рубля. То есть 5 300 руб. за кг. Господи! Ведь это костный клей. Но, либо бери его, либо «шикарные торты», сделанные из сахара со взбитым яичным белком с добавлением желатина и облитые желатином же с краской и тремя ягодами наверху – за 1 600 руб.

Целый месяц в магазинах рядом с моим домом не было крахмала. Никакого. Нигде. Теперь появился. В маленьких пакетах 100 грамм за 50 рублей. То есть, 500 руб. за килограмм. Да, да. Обычный картофельный крахмал. Должен бы стоить, как соль или мука, но стоит, в 25 раз дороже их. С чего бы вдруг? А это теперь «деликатес». Как бы редкая пряность. Добавьте крахмала на кончике ножа в компот, и будет кисель. Наслаждайтесь!

И так далее и тому подобное. Да вы и сами знаете. Скажем, орехи – стали безумно дороги. И теперь деликатес – подсолнечные семечки. Дорогие, но вкусные! Ах! Особенно хороши в кожуре. Ага. Та же советская схема: дрянь-дефицит-деликатес-спрос-гигантская наценка на дрянь. И упс! Были деньги ваши, а стали - ихние.