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Суд в Москве признал законным штраф главреду The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац

Тверской суд Москвы во вторник признал законным административный штраф главному редактору журнала The New Times Евгении Альбац. Она должна выплатить 30 тысяч рублей за несвоевременное предоставление в Роскомнадзор сведений об иностранных источниках финансирования издания. Таким образом, суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил в силе постановление суда первой инстанции, о чём просила прокуратура.

Выступая на заседании суда, Альбац заявила о репрессивном характере решений о штрафах. По её словам, они наносят колоссальный ущерб российскому праву и угрожают "всем здесь живущим".

В октябре суд в Москве оштрафовал интернет-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 280 тысяч рублей. Невыплата штрафа будет означать банкротство и закрытие издания, которое существует с 1943 года.​ The New Times обжаловал штраф. Иск журнала должен быть рассмотрен в ближайшее время.

Издание объявило сбор средств на уплату многомиллионного штрафа. За четыре дня было собрано более 25 миллионов рублей.

В Кремле штраф журналу назвали законным. Отменить штраф призвал представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир. Организация “Репортёры без границ” назвала штраф ещё одним ударом по независимым СМИ в России.

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