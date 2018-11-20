Олег Навальный отсудил у колонии 50 тысяч рублей

Брат оппозиционера Алексея Навального - Олег Навальный - отсудил 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда у орловской исправительной колонии номер 5, где он отбывал наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Иск Олега Навального к колонии Урицкий районный суд Орловской области удовлетворил частично - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя суда.

Решение суда опубликовано в фейсбуке Олега Навального. Оно было принято 6 ноября, но известно о нем стало только сейчас. Сам Навальный пишет, что ФСИН была оштрафована, поскольку сама "не может выполнить свои глупые требования".

В колонии Навального семь раз помещали в штрафной изолятор — к примеру, из-за того, что он сидел за столом после отбоя.

Адвокат Кирилл Полозов сообщил "Медиазоне", что иск был связан с тем, что были нарушены условия содержания Олега Навального в отряде строгих условий отбывания наказания. Навальный требовал 700 тысяч рублей компенсации.

По делу "Ив Роше" братьев Навальных признали виновными в мошенничестве, Олега Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, а его брат получил условный срок. Олег Навальный вышел на свободу летом этого года. Европейский суд по правам человека признал, что при рассмотрении дела были нарушены права на справедливый суд и постановил выплатить братьям Навальным компенсацию. Алексей Навальный настаивает, что дело было политически мотивированным и связанным с его общественной деятельностью.