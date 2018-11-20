РЖД показали концепт российского высокоскоростного поезда

Государственная компания РЖД представила концепт первого российского высокоскоростного поезда. Он должен разгоняться до 400 км/ч по скоростной ветке железной дороги из Москвы в Казань. Ранее в перевозчике рассказывали, что поезд для высокоскоростной магистрали будет закуплен за границей. При этом строительство этой дороги фактически отменено — у государства нет на неё денег.

Изображения интерьера поезда, предоставленные дочерним предприятием РЖД “Скоростные дороги”, опубликовало во вторник агентство РИА “Новости”.

Предполагается, что состав будет состоять из 12 вагонов и сможет перевозить 682 пассажиров со средней скоростью 360 км/ч. Вагоны в поезде будут нескольких классов — от первого до эконома. Одной из главных особенностей вагонов в “Скоростных дорогах” назвали возможность разворота части кресел по направлению движения поезда.

Сейчас самый быстрый поезд на российских железных дорогах — “Сапсан”, курирующий между Москвой и Санкт-Петербургом. Это — адаптированная для российского рынка модель немецкого Siemens Velaro. Поезд производится в Германии, его конструкционная скорость — до 300 км/ч.

Но на дороге до Санкт-Петербурга он идёт со средней скоростью около 200 км/ч. “Сапсаны” ходят так же на маршруте Москва-Нижний Новгород. Однако средняя скорость на этом участке — 160 км/ч. Основная причина низкой скорости — изношенность путей и пересечения в расписании с медленными поездами. Проблему предлагается решить за счёт строительства отдельных высокоскоростных железных дорог.

Высокоскоростной поезд РЖД планируют пустить на маршруте Москва-Казань. На этом участке протяжностью 770 километров госкорпорация планирует построить скоростную железную дорогу, сокращающую время в пути с 14 до 3.5 часов. Стоимость проекта оценивается в 1.7 триллиона рублей.

Денег на строительство такой железной дороги у государства нет, признал в декабре прошлого года министр транспорта Максим Соколов. Для решения проекта предлагалось найти систему частно-государственного партнёрства.

Сейчас РЖД планирует запустить скоростные поезда только до Нижнего Новгорода. Проект оценивается в 621 миллиард рублей. При этом по-настоящему скоростным будет только 300-километровый участок дороги от подмосковного Железнодорожного до города Гороховец во Владимирской области.

Но и в этом проекте есть сомнения. В октябре президент России Владимир Путин поручил ещё раз проверить проект строительства железной дороги и его обоснованность. В ближайшие годы государство планирует выделить деньги на реконструкцию автомобильной трассы M7 Москва-Нижний Новгород-Казань и на платную автодорогу в том же направлении. В его администрации сомневаются, не дублируют ли все эти проекты друг друга.

Даже если дорога всё-таки будет построена — до Казани или Гороховца, поезда для неё планируется закупать за границей. В октябре прошлого года министр транспорта заявлял, что скоростные поезда планируется выбрать на открытом конкурсе между китайскими, французскими и немецкими производителями.