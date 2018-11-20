Власти КНДР взорвали десять блокпостов в пограничной зоне

Власти Северной Кореи в ночь на вторник подорвали десять блокпостов в демилитаризованной зоне у границы с Южной Кореей. Процедура проведена в рамках межкорейского соглашения, которое направлено на снижение напряженности, предотвращение случайных столкновений и укрепление контроля над неядерными вооружениями. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны.

В соответствии с договоренностью, Сеул обязался уничтожить аналогичное количество охранных пунктов. Стороны сохранят лишь по одному такому пункту. Они будут выполнять роль объектов, имеющих историческую ценность.

Заключенное ранее в этом году соглашение предусматривает полное разоружение демилитаризованной зоны, совместный поиск останков жертв Корейской войны, а также создание воздушных, морских и сухопутных буферных зон. В США эти договоренности воспринимают с осторожностью - в Вашингтоне опасаются, что это может привести к необоснованному снижению обороноспособности Южной Кореи.

Сеул и Пхеньян заключили соглашение вскоре после того, как президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в июне этого года договорились работать над ядерным разоружением Северной Кореи.

Демилитаризованная зона шириной 4 километра растягивается через полуостров на 250 километров, разделяя две страны. Эта линия была зафиксирована Соглашением о перемирии от 1953 года в селении Пханмунджом. Там до сих пор проходят переговоры между представителями Севера и Юга Кореи.