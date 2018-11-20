Пушилин вступил в должность главы "ДНР". ЕС готовит новые санкции

Денис Пушилин 20 ноября официально вступил в должность главы самопровозглашённой Донецкой народной республики. Ранее лидер пророссийских сепаратистов победил на выборах главы "ДНР", состоявшихся 11 ноября. За Пушилина проголосовал 61 процент избирателей.

На церемонии инаугурации Пушилина в Донецке присутствовали депутаты Государственной думы России, глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов, а также представители непризнанных Южной Осетии и Абхазии и самопровозглашенной "ЛНР", сообщает ТАСС.

Украина, США и страны Запада заявили, что не признают выборы в Донбассе. На Украине возбудили уголовное дело против организаторов голосования за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" страны. Эта статья предусматривает пожизненное лишение свободы. В Москве заявили, что выборы в "республиках" прошли в соответствии с международным законодательством и не нарушают Минских соглашений.

Евросоюз намерен ввести санкции против тех, на ком лежит политическая ответственность за проведение выборов в Донбассе, которые в Брюсселе считают нелегитимными. Как заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Фредерика Могерини, они должны быть приняты в ближайшие дни или недели. По данным из дипломатических источников, санкции могут включать в себя, к примеру, запрет на въезд в ЕС или арест имущества.