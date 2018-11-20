Глава Карелии "забанил" женщину, попросившую открыть детский сад

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ответ на просьбу местной жительницы открыть детский сад в карельском посёлке Суоёки заявил, что к нему обращаться бесполезно, а о детях женщины "пусть думают" их отец и деды.

Переписку с чиновником, которая велась в социальной сети "ВКонтакте", опубликовала уроженка Суоёки Анна Власова. Работающая женщина не знала, как ей быть с двумя детьми пяти и полутора лет после того, как в посёлке закрыли школу и детский сад, и обратилась к главе республики. Сначала Артур Парфенчиков предложил Власовой "сидеть до трех лет, договариваться с бабушками" или "нанимать няню, как все поступают", затем – возить ребенка в город Суоярви, расположенный в 28 километрах от посёлка, а в конце переписки, объявив, что обращаться к нему бесполезно, просто удалил Власову из "друзей".

Артур Парфенчиков вступил в должность руководителя региона 25 сентября прошлого года. До этого он, по распоряжению Путина, семь месяцев временно исполнял обязанности главы Карелии, а еще до этого почти десять лет работал директором Федеральной службы судебных приставов.