Как Пригожин берет под контроль Африку. Расследование Bloomberg

Близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин стремится распространить российское влияние на Африку - утверждает агентство Bloomberg в расследовании, опубликованном во вторник. Собеседники агентства рассказали, что структуры, связанные с Пригожиным, работают уже в десяти африканских странах.

Где работают люди "повара Путина"

Наиболее часто в связи с именем Пригожина в последнее время упоминается Центральноафриканская республика, где официально присутствуют и российские военные. Именно в этой стране были убиты трое российских журналистов, которые расследовали предполагаемую деятельность частных военных компаний, за которыми, как утверждается, стоит бизнесмен. В расследовании Bloomberg, однако, названы и другие страны.

Это Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Демократическая Республика Конго.

В чем интерес Пригожина и Кремля

Как утверждает Bloomberg, Кремль обратил внимание на Африку как на богатый ресурсами регион, получение влияния в котором могло бы частично компенсировать недостаток финансовых и иных ресурсов в глобальном соревновании России с Западом.

Речь идет, в частности, о добыче в африканских странах полезных ископаемых и поставке туда российского оружия.

В 2019 году в России должен пройти первый саммит Россия-Африка с участием лидеров около 50 африканских стран.

Что касается Пригожина, то он действует в Африке, как пишет Bloomberg, не только в интересах Кремля, но и в своих собственных: "Как любой нормальный бизнесмен, он ищет наиболее привлекательные места для инвестиций" - цитирует агентство специалиста по Африке Ирину Абрамову.

Как утверждается в расследовании, структуры Пригожина предоставляют охранные услуги, технологии, а также и политическую поддержку в обмен на право добывать полезные ископаемые в тех или иных странах. В частности, по словам одного из источников, люди Пригожина участвовали в избирательной кампании нынешнего главы Зимбабве, Эммерсона Мнангагвы.

Политическое влияние

Как утверждается в расследовании, Россия стремится распространить свое влияние на одну из самых богатых ресурсами африканских стран Демократическую Республику Конго - там выборы президента пройдут в декабре. Утверждается, что в Москве поддерживают кандидата-протеже действующего президента. Москва заинтересована в поставках в Конго оружия и разработке месторождений полезных ископаемых.

Связанные с Пригожиным политконсультанты, как утверждается, участвуют и в предвыборной кампании в Мадагаскаре, где Москва поддерживает сразу нескольких кандидатов.

Bloomberg напоминает, что Пригожин недавно участвовал в переговорах российских и ливийских военных. Утверждается, что его структуры оказывают поддержку так называемой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, генерала, ориентированного на Москву.

Кто такой Евгений Пригожин

Бизнесмена называют близким к президенту России Владимиру Путину. Его компания уже много лет отвечает за питание в Кремле. Кроме того, имя Пригожина связывают с петербургским Агентством интернет-исследований, так называемой "фабрикой троллей". В США ему самому и нескольким сотрудникам Агентства предъявлены официальные обвинения во вмешательстве в выборы президента. Сам Пригожин и ряд связанных с ним компаний включены в санкционный список. Кроме того, Пригожина называют владельцем или спонсором частной военной компании Вагнера, бойцы которой, как утверждается, воевали в Донбассе, а затем в Сирии. "Новая газета" также утверждает, что структуры Пригожина стояли за покушениями на ряд гражданских активистов. Пригожин крайне редко общается с прессой.

Сам Пригожин не ответил на запросы о комментарии.

Не только Пригожин

Москва не отрицает, что оказывает консультации и продает оружие некоторым африканским странам. Bloomberg публикует карту, на которой обозначены крупные российские проекты и сделки в Африке. На ней более 20 государств.