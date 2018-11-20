Северокорейский военнослужащий, совершивший год назад драматический побег через границу, дал первое интервью.

В материале японской газеты Sankei Shimbun его имя приводится как О Чон Сон, 25 лет (хотя сообщается, что в Южной Корее он поменял имя и использует другую дату рождения). Газета не публикует его лицо, но замечает, что личность военнослужащего подтверждена представителями японских секретных служб.

О побеге О в ноябре 2017 года рассказывали все мировые издания: камеры на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны на границе с КНДР засняли, как военный джип приближается к разграничительной линии и попадает в канаву, человек выскакивает из машины и бежит, преследуемый пограничниками, которые открывают огонь. Раненый, он лежит в укрытии на южнокорейской стороне, а затем под покровом темноты к нему подбираются солдаты Южной Кореи и оттаскивают его дальше.

Из интервью следует, что О Чон Сон – сын генерала, принадлежавший, по его словам, "высшему классу" северокорейского общества. При этом, говорит О, он не являлся преданным сторонником лидера страны Ким Чен Ыну.

"На Севере люди, особенно молодое поколение, равнодушны к политике, лидерам, у них нет чувства верности. Вероятно, 80 процентов моего поколения индифферентны". (Перевод интервью агентством "Франс пресс").

Несмотря на принадлежность к "высшему классу", он описывал экономические проблемы в стране, массовую нищету.

О Чон Сон опроверг появившиеся в южнокорейской прессе сообщения, что в КНДР его разыскивали за убийство. Он так описал обстоятельства побега: у него возникли некие сложности в отношениях с друзьями, он напился и на обратном пути в часть не остановился на блокпосту, после чего, опасаясь наказания, решил бежать: "Я боялся, что меня могут казнить, если я вернусь, так что я пересек границу". Он добавляет, что не сожалеет о побеге.

О был тяжело ранен, как сообщает CNN, он потерял огромное количество крови, его с трудом успели доставить в больницу, где он перенес операцию. О был выписан из больницы только в феврале и все еще продолжает лечение.

При этом О Чон Сон говорит, что стрелявшие в него пограничники были его товарищами, и он понимает, почему они открыли по нему огонь: "Если бы они этого не сделали, их бы сурово наказали. Если бы я был на их месте, я бы сделал то же самое".